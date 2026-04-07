Menu
Menu Busca terça, 07 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Geral

Segunda edição do Curso de Captação de Recursos promete transformar projetos sociais

Evento gratuito no dia 4 de maio oferece formação prática e conecta organizações a oportunidades de financiamento na Capital

07 abril 2026 - 18h39Taynara Menezes
Fachada Câmara Municipal de Campo GrandeFachada Câmara Municipal de Campo Grande   (Foto: Divulgação)

Campo Grande recebe, no próximo dia 4 de maio, a 2ª edição do Curso de Capacitação em Captação de Recursos, iniciativa gratuita voltada a ONGs, igrejas, associações, lideranças comunitárias e acadêmicos interessados em transformar projetos em realidade e acessar recursos de forma estratégica. O evento acontece a partir das 8h, na Câmara Municipal.

A nova edição surge após o sucesso da primeira, que reuniu quase 300 participantes e mais de 160 organizações, evidenciando a demanda por qualificação técnica no terceiro setor. A capacitação oferece conteúdo prático sobre elaboração de projetos, acesso a leis de incentivo, fontes de financiamento em Mato Grosso do Sul, prestação de contas e apresentação de projetos aprovados como referência.

Além do aprendizado técnico, o curso se consolida como espaço de networking e troca de experiências, permitindo que participantes conectem iniciativas, compartilhem soluções e fortaleçam o impacto social em suas comunidades.

Segundo o vereador Herculano Borges, responsável pela realização do evento, a proposta vai além da capacitação pontual. “O curso busca democratizar o acesso ao conhecimento e fortalecer organizações que atuam diretamente na transformação social”.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

O evento reúne gestores municipais, conselhos e representantes de políticas públicas
Geral
Fórum Conectando Gerações debate integração entre jovens e idosos em MS
Fachada da Assembleia Legislativa
Geral
Alems aprova homenagem a Flávio Bolsonaro durante visita à Expogrande
Viaturas DERF
Polícia
Casal que praticava furtos em residências e comércios é preso pela DERF em Campo Grande
Trabalhadores em protesto - Foto: Sarah Chaves
Saúde
Reincidência em atraso salarial faz enfermagem "cruzar os braços" na Santa Casa
Objetos apreendidos - Foto: Divulgação / PMMS
Interior
Dupla é presa suspeita de furtar comércio em assentamento de Rio Brilhante
Vagas são para atuar na Sesau
Saúde
Ministério Público cobra plano para sanar gargalos da saúde pública em Campo Grande
Governo Federal detalha - Foto: Washington Costa/MF
Economia
Governo aumenta imposto sobre cigarros para compensar isenção de tributos sobre biodiesel
PM em Rio Brilhante - Foto: Divulgação / PMMS
Interior
PM recaptura duas mulheres com mandados de prisão durante patrulhamento em Rio Brilhante
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem atacou companheira grávida com socos e chutes é preso em Campo Grande
Viatura Garras - Foto: PCMS
Polícia
Suspeito é preso com arma de fogo e drogas durante ação do GARRAS na região da Homex

Mais Lidas

Movimentação policial no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é baleado em atentado no bairro Guanandi e levado ao Hospital Regional
Morte de subtenente é confirmada como primeiro feminicídio do ano na Capital
Polícia
Morte de subtenente é confirmada como primeiro feminicídio do ano na Capital
Filho de subtenente morta lamenta perda e diz viver "dor na alma"
Polícia
Filho de subtenente morta lamenta perda e diz viver "dor na alma"
Subtenente morta trabalhava no comando geral e morava há dois meses com suspeito
Polícia
Subtenente morta trabalhava no comando geral e morava há dois meses com suspeito