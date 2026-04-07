Segunda edição do Curso de Captação de Recursos promete transformar projetos sociais

Campo Grande recebe, no próximo dia 4 de maio, a 2ª edição do Curso de Capacitação em Captação de Recursos, iniciativa gratuita voltada a ONGs, igrejas, associações, lideranças comunitárias e acadêmicos interessados em transformar projetos em realidade e acessar recursos de forma estratégica. O evento acontece a partir das 8h, na Câmara Municipal.

A nova edição surge após o sucesso da primeira, que reuniu quase 300 participantes e mais de 160 organizações, evidenciando a demanda por qualificação técnica no terceiro setor. A capacitação oferece conteúdo prático sobre elaboração de projetos, acesso a leis de incentivo, fontes de financiamento em Mato Grosso do Sul, prestação de contas e apresentação de projetos aprovados como referência.

Além do aprendizado técnico, o curso se consolida como espaço de networking e troca de experiências, permitindo que participantes conectem iniciativas, compartilhem soluções e fortaleçam o impacto social em suas comunidades.

Segundo o vereador Herculano Borges, responsável pela realização do evento, a proposta vai além da capacitação pontual. “O curso busca democratizar o acesso ao conhecimento e fortalecer organizações que atuam diretamente na transformação social”.

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