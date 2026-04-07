Menu
Menu Busca terça, 07 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Oportunidade

Curso gratuito de Marcenaria Planejada e Design abre inscrições para jovens na Capital

Formação de 7 meses oferece prática, teoria e encaminhamento para o mercado de trabalho

07 abril 2026 - 18h50Taynara Menezes

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Marcenaria Planejada e Design, voltado a jovens de 18 a 25 anos que desejam aprender uma profissão e ingressar no mercado de trabalho. A iniciativa é resultado da parceria entre a Secretaria Executiva da Juventude e a Escola Pau-Brasil.

A formação tem duração de 7 meses e inclui aulas teóricas e práticas, com técnicas de marcenaria, uso correto de maquinário e ferramentas, além do desenvolvimento de habilidades essenciais para atuação na área. As aulas serão ministradas por marceneiros profissionais, garantindo aprendizado alinhado às demandas do mercado.

O curso também oferece suporte aos participantes, incluindo vale-transporte para deslocamento até a Escola Pau-Brasil, localizada na Rua Mirai, 700 – Jardim Morenão. Ao final da formação, os alunos terão encaminhamento para oportunidades de emprego, ampliando suas chances de inserção profissional e geração de renda.

As inscrições podem ser feitas pelo link: bit.ly/escolapaubrasil ou pelo telefone (67) 3384-8400 e WhatsApp (67) 99665-1185.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Funtrab
Oportunidade
Funtrab leva atendimento itinerante ao Santuário nesta quarta
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Funsat disponibiliza vagas em diversas áreas nesta terça-feira
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Funtrab oferece mais de 3 mil vagas de emprego em MS nesta segunda-feira
Funsat: Foto Elias Campos
Oportunidade
Campo Grande tem 1.262 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira
Funsat abre 1,2 mil vagas e faz seleção com entrevistas nesta terça
Oportunidade
Funsat abre 1,2 mil vagas e faz seleção com entrevistas nesta terça
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Semana começa com 3.177 vagas de emprego abertas em Mato Grosso do Sul
A seleção será feita por análise de títulos e experiência profissional
Oportunidade
Processo seletivo abre vagas para motoristas de ambulância e transporte escolar na Capital
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Sextou com mais de 1,3 mil vagas de emprego abertas nesta sexta-feira na Capital
Mais de 1,3 mil vagas estão abertas em Campo Grande nesta quinta-feira (26)
Oportunidade
Mais de 1,3 mil vagas estão abertas em Campo Grande nesta quinta-feira (26)
Foto: Elias Campos
Oportunidade
Funsat oferta 1.264 vagas nesta quarta-feira, além de 200 oportunidades exclusivas

Mais Lidas

Movimentação policial no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é baleado em atentado no bairro Guanandi e levado ao Hospital Regional
Morte de subtenente é confirmada como primeiro feminicídio do ano na Capital
Polícia
Morte de subtenente é confirmada como primeiro feminicídio do ano na Capital
Filho de subtenente morta lamenta perda e diz viver "dor na alma"
Polícia
Filho de subtenente morta lamenta perda e diz viver "dor na alma"
Subtenente morta trabalhava no comando geral e morava há dois meses com suspeito
Polícia
Subtenente morta trabalhava no comando geral e morava há dois meses com suspeito