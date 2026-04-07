Curso gratuito de Marcenaria Planejada e Design abre inscrições para jovens na Capital

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Marcenaria Planejada e Design, voltado a jovens de 18 a 25 anos que desejam aprender uma profissão e ingressar no mercado de trabalho. A iniciativa é resultado da parceria entre a Secretaria Executiva da Juventude e a Escola Pau-Brasil.

A formação tem duração de 7 meses e inclui aulas teóricas e práticas, com técnicas de marcenaria, uso correto de maquinário e ferramentas, além do desenvolvimento de habilidades essenciais para atuação na área. As aulas serão ministradas por marceneiros profissionais, garantindo aprendizado alinhado às demandas do mercado.

O curso também oferece suporte aos participantes, incluindo vale-transporte para deslocamento até a Escola Pau-Brasil, localizada na Rua Mirai, 700 – Jardim Morenão. Ao final da formação, os alunos terão encaminhamento para oportunidades de emprego, ampliando suas chances de inserção profissional e geração de renda.

As inscrições podem ser feitas pelo link: bit.ly/escolapaubrasil ou pelo telefone (67) 3384-8400 e WhatsApp (67) 99665-1185.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também