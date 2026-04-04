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MEC convoca lista de espera do Fies e abre novos prazos para estudantes

Pré-selecionados têm até três dias para complementar inscrição e seguir no financiamento

04 abril 2026 - 14h32Sarah Chaves
Foto: Marcelo Camargo/Agência BrasilFoto: Marcelo Camargo/Agência Brasil  

O Ministério da Educação (MEC) publicou uma nova chamada da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2026. Os estudantes pré-selecionados já podem consultar o resultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Quem foi convocado precisa ficar atento aos prazos. A partir do dia seguinte à divulgação, o candidato tem até três dias úteis para complementar a inscrição no sistema do Fies. Essa etapa é obrigatória para dar continuidade ao processo.

Depois disso, será necessário comprovar as informações fornecidas na inscrição junto à instituição de ensino escolhida, por meio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), em até cinco dias úteis. Na sequência, o estudante ainda deve validar a documentação no banco em um prazo de até dez dias úteis.

A convocação pela lista de espera teve início em 26 de fevereiro e segue até 10 de abril. Todos os candidatos que não foram selecionados na chamada regular participam automaticamente dessa etapa.

O MEC reforça que os estudantes devem acompanhar frequentemente o sistema para não perder prazos, já que o descumprimento das etapas pode resultar na perda da vaga.

Criado para ampliar o acesso ao ensino superior, o Fies financia cursos de graduação em instituições privadas para estudantes de baixa renda. Em 2026, serão ofertadas mais de 112 mil vagas. Só no primeiro semestre, já foram disponibilizadas 67.301 oportunidades em mais de 1.400 instituições, abrangendo quase 20 mil cursos.

As vagas que não forem preenchidas nesta etapa serão redistribuídas no processo seletivo do segundo semestre.

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