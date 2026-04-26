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Mega-Sena acumula para R$ 115 milhões

Números sorteados foram: 22, 23, 36, 40, 52 e 60

26 abril 2026 - 12h49Da redação, com Agência Brasil
Apostadora fazendo jogo da Mega-SenaApostadora fazendo jogo da Mega-Sena   (Foto: Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil)

O prêmio da Mega-Sena acumulou para R$ 115 milhões na noite do último sábado (25), segundo a Caixa Econômica Federal.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.000. Os números sorteados foram: 22, 23, 36, 40, 52 e 60.

As 65 apostas que acertaram cinco dezenas conquistaram o prêmio de R$ 64.627,76. Já as 5.255 apostas com quatro acertos ganharam R$ 1.317,67.

As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas em casas lotéricas ou na internet, e o valor mínimo para participar é de R$ 6.

 

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