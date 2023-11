Momento Fofura! Bioparque apresenta "Delinha", nova moradora do complexo

Momento fofura! O Bioparque Pantanal tem uma nova moradora por meio de um programa que busca garantir bem-estar, qualidade de vida e uma nova chance para animais que não podem voltar à natureza. Uma lobinha, da espécie Cerdocyon thous proporcionará educação ambiental para os visitantes do complexo.

O animal deu entrada no CRAS em outubro de 2021, trazido pelos bombeiros de Nova Andradina, onde foi encontrada órfã, com aproximadamente dois meses de vida. “Ela não pode mais voltar para a natureza, por isso a destinamos para um espaço adequado”, explicou Aline Duarte, coordenadora do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) de Campo Grande

Atendendo as normativas e buscando oferecer bem-estar para nova vida do animal no Bioparque, foram feitas adaptações necessárias de acordo com as necessidades específicas da espécie. Também fazem parte do programa a sucuri Gaby Amarantos e os jabutis.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, destacou a importância do programa e enfatizou que a chegada do animal vem de encontro com a proposta do empreendimento e com três importantes pilares que subsidiam os programas e ações do Bioparque, educação ambiental, cultura e lazer.

“O Bioparque Pantanal segue o conceito moderno de aquários e zoológicos, onde o bem-estar é prioridade, e a presença do animal terá papel educativo de grande importância nas abordagens de questões ambientais com estudantes e público geral. Além disse disso, por meio do programa, proporcionaremos uma nova vida para animais, que por algum motivo não têm condições de voltar para seu habitat natural, oferecendo infraestrutura e suporte técnico de nossos profissionais”.

Homenagem -

Como uma forma valorizar a cultura sul-mato-grossense, o animal foi batizado de Delinha, em homenagem à cantora ícone da música regional e considerada a ‘dama do rasqueado’.

A artista fez sucesso no cenário sertanejo do Estado, sendo a voz de sucessos como O Sol e a Lua e Prazer de Fazendeiro ao lado do cantor Délio, falecido em fevereiro de 2010.

