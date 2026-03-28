Bioparque Pantanal completa 4 anos e se consolida como maior aquário de água doce do mundo

Neste sábado (28), o Bioparque Pantanal celebra quatro anos de atuação e se firma como referência internacional em turismo científico, sustentável e acessível. Com resultados expressivos em conservação, pesquisa e educação ambiental, o empreendimento coloca Mato Grosso do Sul em destaque no cenário global.

O Bioparque conquistou a certificação internacional ouro de sustentabilidade da Green Destinations, que reconhece práticas como gestão eficiente de água, inclusão social, uso consciente de energia, destinação adequada de resíduos e educação ambiental para visitantes e comunidades.

Outro marco é o maior banco genético vivo de água doce do mundo, com reprodução de mais de 100 espécies, incluindo animais ameaçados como o cascudo-viola. O trabalho envolve manejo técnico, monitoramento constante e estudos científicos que fortalecem a conservação da biodiversidade aquática do Pantanal.

O alcance do Bioparque é impressionante: mais de 1,5 milhão de visitantes, vindos de 140 países, já passaram pelo local. Além do turismo, mais de 130 mil estudantes participaram de atividades educativas que ensinam sobre ecossistemas aquáticos, sustentabilidade e conservação ambiental.

O Bioparque também se consolidou como palco de eventos nacionais e internacionais, como a COP15 voltada aos peixes migratórios e o Congresso da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), que acontecerá em maio. Essas iniciativas reforçam seu papel como espaço estratégico para debates científicos e conservação da biodiversidade.

Para a diretora-geral, Maria Fernanda Balestieri, os resultados refletem o compromisso institucional. “Chegar aos quatro anos com resultados tão consistentes mostra que o Bioparque cumpre seu papel como agente de transformação. Conectamos pessoas à ciência, à educação e à conservação, com impactos reais na preservação da biodiversidade e na formação de uma sociedade mais consciente”.

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