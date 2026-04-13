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Subtenente que atirou na companheira no Columbia morre no hospital

Charles Cano da Mota, de 56 anos, foi socorrido após disparo na cabeça, mas não resistiu e morreu na Santa Casa

13 abril 2026 - 19h15Taynara Menezes e Vinícius Santos     atualizado em 13/04/2026 às 20h18

O subtenente da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), da reserva remunerada, que atirou contra a companheira na noite desta segunda-feira (13), no Jardim Colúmbia, em Campo Grande, morreu após dar entrada na Santa Casa.

Identificado como Charles Cano da Mota, de 56 anos, ele foi socorrido em estado grave após efetuar um disparo na própria cabeça, logo após atingir a mulher dentro da residência onde o casal vivia.

Conforme já divulgado pelo JD1, a companheira foi atingida por dois tiros e ainda tentou fugir do autor. Após o ataque, o subtenente atirou contra si.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas para atendimento médico. Apesar do atendimento, o militar não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A mulher foi encaminhada a Unidade de Saúde do Nova Bahia com ferimentos no quadril e não corre risco de vida. O caso deve ser investigado pelas autoridades

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