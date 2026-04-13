Menu
Menu Busca segunda, 13 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #2 Abr26
Polícia

Vídeo mostra mulher pulando muro para fugir de subtenente após ser baleada; assista

Imagens de segurança registram momento em que vítima busca ajuda após ser atingida; autor morreu no hospital

13 abril 2026 - 20h13Taynara Menezes e Vinicius Santos    atualizado em 13/04/2026 às 21h40

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que a mulher baleada pelo companheiro, um subtenente da Polícia Militar da reserva, pula o muro da residência para pedir ajuda, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

O caso aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (13). Nas imagens, mostram que eram por volta das 16h56 quando a vítima aparece deixando o imóvel e tentando escapar mesmo após ser atingida por dois disparos.

Conforme já divulgado, após os tiros, o autor, identificado como Charles Cano da Mota, de 56 anos, efetuou um disparo contra a própria cabeça. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e socorreram as vítimas. A mulher segue hospitalizada.

O subtenente chegou a ser encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso segue sob investigação. 

Confira o vídeo abaixo:

 

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Equipes da polícia e perícia no local
Polícia
Mulher teve tufo de cabelo arrancado antes de ser baleada no Colúmbia
Subtenente que atirou na companheira no Columbia morre no hospital
Polícia
Subtenente que atirou na companheira no Columbia morre no hospital
Crime aconteceu na casa em que casal vivia
Polícia
Policial atira em companheira e tenta tirar a própria vida no Jardim Colúmbia
Ex de arquiteta é ouvido e liberado e imagens podem validar ou confrontar versão
Polícia
Ex de arquiteta é ouvido e liberado e imagens podem validar ou confrontar versão
Delegado Robilson
Polícia
Delegado confirma 10º feminicídio em MS após morte em Eldorado
Polícia investiga morte de arquiteta e não descarta feminicídio
Polícia
Polícia investiga morte de arquiteta e não descarta feminicídio
Homem tranca companheira por dias, agride e acaba preso em MS
Polícia
Homem tranca companheira por dias, agride e acaba preso em MS
Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo
Polícia
Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163
Foto: Freepik
Polícia
Casal é encontrado morto e polícia apura feminicídio em Eldorado
Foto: Cassilândia Urgente
Polícia
Adolescente morre após salto em balneário de MS

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
UPA Coronel Antonino
Polícia
Após ser liberado da UPA, homem volta a passar mal e morre em Campo Grande
Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo
Polícia
Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Conselho flagra que acompanhantes de UPAs e CRSs não recebem alimentação em Campo Grande