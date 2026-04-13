Vídeo mostra mulher pulando muro para fugir de subtenente após ser baleada; assista

Taynara Menezes e Vinicius Santos atualizado em 13/04/2026 às 21h40

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que a mulher baleada pelo companheiro, um subtenente da Polícia Militar da reserva, pula o muro da residência para pedir ajuda, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

O caso aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (13). Nas imagens, mostram que eram por volta das 16h56 quando a vítima aparece deixando o imóvel e tentando escapar mesmo após ser atingida por dois disparos.

Conforme já divulgado, após os tiros, o autor, identificado como Charles Cano da Mota, de 56 anos, efetuou um disparo contra a própria cabeça. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e socorreram as vítimas. A mulher segue hospitalizada.

O subtenente chegou a ser encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso segue sob investigação.

Confira o vídeo abaixo:

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