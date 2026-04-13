Mulher teve tufo de cabelo arrancado antes de ser baleada no Colúmbia

Taynara Menezes e Vinícius Santos atualizado em 13/04/2026 às 21h39

Tufos de cabelo espalhados pelo chão e móveis desalinhados dentro da casa onde o casal vivia reforçaram a violência do ataque registrado no Jardim Colúmbia, nesta segunda-feira (13) em Campo Grande. A cena, segundo a Polícia Civil, indicou que houve luta corporal antes de a mulher ser baleada pelo companheiro.

A informação foi confirmada pela delegada Larissa Serpa, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). “Há um desalinho no ambiente, móveis revirados e tufos de cabelo dessa mulher pela sala, o que indica que possivelmente houve luta corporal antes do momento dos tiros”, afirmou.

A delegada detalha que a vítima pulou o muro da residência e buscou ajuda em um bar próximo, onde o socorro foi acionado. A mulher foi levada inicialmente para uma unidade de saúde e depois transferida para a Santa Casa, onde permaneceu em estado estável.

Ainda conforme a apuração, o autor, o subtenente da Polícia Militar da reserva Charles Cano da Mota, de 56 anos, efetuou tiros enquanto a mulher tentava escapar, atingindo-a no quadril e no braço.

Após o ataque, ele disparou contra a própria cabeça. O militar chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. A Polícia Civil segue com as investigações e ainda apura se havia histórico de violência entre o casal.

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