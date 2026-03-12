Menu
Trânsito

VÍDEO: Carro capota, motorista 'some' e deixa passageira sozinha em avenida da Capital

Segundo informações, veículo é oficial do Conselho Regional de Química do Estado

12 março 2026 - 07h10
Passageira foi atendida pelo Corpo de BombeirosPassageira foi atendida pelo Corpo de Bombeiros   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Passageiro de um carro foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros na madrugada desta quinta-feira, dia 12, após o veículo em que ela estava capotar na Avenida Eduardo Elias Zahran, região do Jardim TV Morena, em Campo Grande.

O condutor do automóvel não se encontrava no local, caracterizando uma evasão do acidente. O automóvel em questão era do CRQ-MS (Conselho Regional de Química).

A informação que consta é que o veículo aquaplanou na pista em razão da chuva, fazendo com que o condutor perdesse o controle e capotasse. Ainda houve colisão com um poste de energia elétrica no canteiro da avenida.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também prestou auxílio ao acidente. A passageira foi encaminhada para uma unidade de saúde. O condutor não foi localizado.

A Polícia Militar de Trânsito ficou responsável por dar sequência à ocorrência.

 

