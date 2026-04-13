Policial atira em companheira e tenta tirar a própria vida no Jardim Colúmbia

Um policial militar aposentado atirou contra a companheira, na noite desta segunda-feira (13), e tentou tirar a própria vida em seguida com um disparo na cabeça. O caso aconteceu na casa que o casal vivia no Jardim Colúmbia.
Conforme apurado no local, a vítima foi atingida por dois disparos e tentou ainda fugir do autor.
O homem foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a mulher pelo Corpo de bombeiros, ambos encaminhados ao hospital e, inicialmente, não correm risco de vida.
A equipe do JD1 segue no local apurando os fatos.
Leia Também
Polícia
Mulher teve tufo de cabelo arrancado antes de ser baleada no Colúmbia
Polícia
Vídeo mostra mulher pulando muro para fugir de subtenente após ser baleada; assista
Polícia
Subtenente que atirou na companheira no Columbia morre no hospital
Polícia
Ex de arquiteta é ouvido e liberado e imagens podem validar ou confrontar versão
Polícia
Delegado confirma 10º feminicídio em MS após morte em Eldorado
Polícia
Polícia investiga morte de arquiteta e não descarta feminicídio
Polícia
Homem tranca companheira por dias, agride e acaba preso em MS
Polícia
Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163
Polícia
Casal é encontrado morto e polícia apura feminicídio em Eldorado
Polícia