Policial atira em companheira e tenta tirar a própria vida no Jardim Colúmbia

Ambos foram socorridos e não correm risco de vida

13 abril 2026 - 18h43Taynara Menezes e Vinícius Santos     atualizado em 13/04/2026 às 18h44
Crime aconteceu na casa em que casal vivia  

Um policial militar aposentado atirou contra a companheira, na noite desta segunda-feira (13), e tentou tirar a própria vida em seguida com um disparo na cabeça. O caso aconteceu na casa que o casal vivia no Jardim Colúmbia.

Conforme apurado no local, a vítima foi atingida por dois disparos e tentou ainda fugir do autor.

O homem foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a mulher pelo Corpo de bombeiros, ambos encaminhados ao hospital e, inicialmente, não correm risco de vida.

A equipe do JD1 segue no local apurando os fatos.

