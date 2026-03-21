Menu
Menu Busca sÃ¡bado, 21 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
AgronegÃ³cio

Pela primeira vez, mulher assume comando da Embrapa Gado de Corte

A pesquisadora Mariana de AragÃ£o Pereira toma posse e marca novo momento na unidade em MS

21 marÃ§o 2026 - 18h10Sarah Chaves
m cinquenta anos, Mariana é a primeira mulher a estar no cargo na Unidade.m cinquenta anos, Mariana Ã© a primeira mulher a estar no cargo na Unidade.   (DivulgaÃ§Ã£o )

A pesquisadora Mariana de Aragão Pereira toma posse nesta segunda-feira (23) como nova chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, marcando um momento histórico para a unidade, que terá pela primeira vez uma mulher no comando em seus 50 anos de atuação. 

Ela substitui o pesquisador Antonio Rosa, que ocupava o cargo desde 2020, e assume a liderança da unidade com foco em quatro eixos principais: sustentabilidade, inovação, capacitação e transformação digital. 

Com 25 anos de carreira na Embrapa, a nova chefe-geral tem trajetória consolidada nas áreas de gestão e economia da pecuária, com atuação em análise de impacto de tecnologias e desenvolvimento de ferramentas voltadas à administração rural. 

A cerimônia de transmissão de cargo está prevista para as 14h, na sede da instituição, e contará com a presença de autoridades, representantes do setor agropecuário e dirigentes da Embrapa. Mariana assume a chefia para um mandato de dois anos, após ser escolhida em processo de seleção pública e nomeada pela Diretoria-Executiva da empresa. 

A nomeação representa um novo ciclo para a Embrapa Gado de Corte, uma das principais referências nacionais em pesquisa voltada à pecuária, com papel estratégico no desenvolvimento do setor agropecuário em Mato Grosso do Sul e no país.


 

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Foto: Reprodução
AgronegÃ³cio
PSA Pantanal paga R$ 3 milhÃµes a 40 produtores, por preservaÃ§Ã£o excedente
Expocanas 2025
AgronegÃ³cio
Expocanas terÃ¡ sua 4Âª ediÃ§Ã£o com 120 expositores confirmados em Nova Alvorada
Ceasa
AgronegÃ³cio
Clima pressiona e preÃ§os de frutas e legume sobem na Ceasa de MS
Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) indicam que o Brasil exportou 258,94 mil toneladas de carne bovina em janeiro.
AgronegÃ³cio
ExportaÃ§Ãµes disparam e Brasil pode esgotar cota de carne para a China atÃ© setembro
Colheita de soja pode bater recorde
AgronegÃ³cio
ProduÃ§Ã£o de grÃ£os pode chegar a 353,4 milhÃµes de toneladas
Thiaguinho - Foto: Tardezinha
AgronegÃ³cio
Thiaguinho Ã© confirmado como atraÃ§Ã£o da Expogrande 2026
Pastagens têm sido recuperara pelo Governo de MS
AgronegÃ³cio
MS avanÃ§a na recuperaÃ§Ã£o de pastagens degradadas com estrutura de ponta
Doação evita custo de descarte para empresas e beneficia população vulnerável
AgronegÃ³cio
Do reaproveitamento Ã  doaÃ§Ã£o, empresas e ONGs articulam fluxo de alimentos na CEASA/MS

Mais Lidas

Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
PolÃ­cia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos Ã© descoberto em Campo Grande
Ministro Antonio Carlos Ferreira
PolÃ­tica
Corregedor nega produÃ§Ã£o antecipada de provas solicitada do PL contra desfile no Carnaval
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
PolÃ­cia
AGORA: Com sinais de violÃªncia, homem Ã© encontrado morto no centro da Capital
Vítima foi levada ao CRS Coophavila
PolÃ­cia
BebÃª morre apÃ³s quadro respiratÃ³rio e suspeita de broncoaspiraÃ§Ã£o em Campo Grande