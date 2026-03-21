Pela primeira vez, mulher assume comando da Embrapa Gado de Corte

A pesquisadora Mariana de Aragão Pereira toma posse nesta segunda-feira (23) como nova chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, marcando um momento histórico para a unidade, que terá pela primeira vez uma mulher no comando em seus 50 anos de atuação.

Ela substitui o pesquisador Antonio Rosa, que ocupava o cargo desde 2020, e assume a liderança da unidade com foco em quatro eixos principais: sustentabilidade, inovação, capacitação e transformação digital.

Com 25 anos de carreira na Embrapa, a nova chefe-geral tem trajetória consolidada nas áreas de gestão e economia da pecuária, com atuação em análise de impacto de tecnologias e desenvolvimento de ferramentas voltadas à administração rural.

A cerimônia de transmissão de cargo está prevista para as 14h, na sede da instituição, e contará com a presença de autoridades, representantes do setor agropecuário e dirigentes da Embrapa. Mariana assume a chefia para um mandato de dois anos, após ser escolhida em processo de seleção pública e nomeada pela Diretoria-Executiva da empresa.

A nomeação representa um novo ciclo para a Embrapa Gado de Corte, uma das principais referências nacionais em pesquisa voltada à pecuária, com papel estratégico no desenvolvimento do setor agropecuário em Mato Grosso do Sul e no país.





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