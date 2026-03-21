PSA Pantanal paga R$ 3 milhÃµes a 40 produtores, por preservaÃ§Ã£o excedente

O presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, anunciou que os primeiros produtores contemplados pelo PSA (Pagamento por Serviços Ambientais) Bioma Pantanal já começaram a receber os recursos do programa em Mato Grosso do Sul. Segundo ele, foram pagos R$ 3 milhões a 40 produtores rurais que, juntos, mantêm cerca de 112 mil hectares de áreas preservadas além do exigido por lei.

“O pagamento já foi realizado para os primeiros 40 produtores do PSA Pantanal, que somam 112 mil hectares de preservação excedente. Esse recurso vem de um fundo criado com a Lei do Pantanal e gerido pela Fundação Educacional para o Desenvolvimento Rural (FUNAR)”, afirmou Bertoni.

A iniciativa faz parte da política estadual de incentivo à conservação ambiental, coordenada pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). O programa tem como objetivo reconhecer financeiramente produtores que mantêm áreas de vegetação nativa preservadas.

Bertoni também destacou que uma nova oportunidade está aberta para outros proprietários rurais interessados em aderir ao programa. A segunda chamada está aberta até o dia 6 de abril. "Você pode ser um novo contemplado do PSA Pantanal”, convocou.

O edital da segunda fase foi publicado na segunda-feira (23) e amplia o alcance da iniciativa, considerada estratégica para aliar produção rural e conservação ambiental no bioma pantaneiro.

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