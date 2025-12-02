Vídeo: Adriane afirma que manifestantes do evento de Natal eram "comprados"

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, afirmou que os manifestantes que participaram do protesto durante a abertura do Natal na noite de sábado (29) eram “contratados” para tumultuar o evento. A declaração foi dada em entrevista ao Tribuna Livre na manhã desta terça-feira (2), após a repercussão das imagens que mostram a Guarda Civil Metropolitana usando força para dispersar o grupo, que protestava contra sua gestão no cruzamento da 14 de Julho com a Afonso Pena.

Segundo ela, o ato não foi espontâneo. “São ataques coordenados, pessoas contratadas que chegam de ônibus para atrapalhar os eventos relacionados à Prefeitura Municipal de Campo Grande e à minha pessoa.”

A prefeita alegou ainda que o protesto representou risco ao público infantil presente. “Num evento de crianças, um professor orquestrar, levar bandidos com mais de 50 passagens pela polícia, armados para trazer desconforto e baderna para um evento de crianças... A guarda estava lá para fazer a proteção das famílias”

Adriane também atacou politicamente os adversários citados. “A Rose Modesto, a eterna candidata. Uma desocupada que faz um ano que não desce do palanque eleitoral. (...) Uma desocupada que só faz gravar vídeos e atacar os eventos da Prefeitura e atacar a minha honra.”

