Homem joga álcool na esposa e ameaça queimá-la viva em Três Lagoas

Uma mulher de 38 anos viveu momentos de terror na noite desta terça-feira (11) em Três Lagoas, após o companheiro, de 44 anos, tentar incendiá-la viva dentro da residência onde moravam, no bairro Jardim Alvorada.

Conforme o site da Rádio Caçula, o homem estava tomado pela fúria durante uma crise de ciúmes e embriaguez. Ele então espalhou álcool pela casa e sobre o corpo da vítima, ameaçando acender um isqueiro. A mulher só não foi queimada porque conseguiu se molhar com uma mangueira, impedindo que o líquido inflamável causasse ferimentos graves.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou por volta das 22h20, na Avenida Jary Mercante, quando a mulher confrontou o companheiro sobre uma suposta traição. Após a discussão, o suspeito deixou a casa e foi beber. Ao retornar, já alterado, exigiu que a esposa se deitasse com ele. Diante da recusa, passou a arremessar objetos, como uma bolsa e uma máquina de costura, contra a vítima.

Em seguida, o homem pegou uma garrafa de álcool líquido, despejou o produto pela residência e sobre o corpo da mulher, anunciando que a mataria queimada. Em desespero, a vítima correu para o quintal e ligou uma mangueira, molhando-se rapidamente para impedir que o fogo se alastrasse.

A filha do casal, que estava em outro quarto com o marido, ouviu os gritos e correu para socorrer a mãe. Ao se deparar com a cena, ela entrou em luta corporal com o pai, conseguindo interromper a tentativa de agressão. O homem fugiu em uma motocicleta, tomando rumo ignorado.

Mesmo após fugir, o agressor continuou fazendo ameaças por telefone, ligando diversas vezes para o celular da filha e dizendo que voltaria para “matar as duas”.

A Polícia Militar foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais e encaminhando as vítimas para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde os fatos foram registrados.

