Menu
Menu Busca quarta, 12 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Polícia

Homem joga álcool na esposa e ameaça queimá-la viva em Três Lagoas

A vítima foi socorrida pela filha, que a ajudou após ouvir a confusão

12 novembro 2025 - 17h51Brenda Assis
Caso foi registrado na Dam de Três LagoasCaso foi registrado na Dam de Três Lagoas   (Rádio Caçula)

Uma mulher de 38 anos viveu momentos de terror na noite desta terça-feira (11) em Três Lagoas, após o companheiro, de 44 anos, tentar incendiá-la viva dentro da residência onde moravam, no bairro Jardim Alvorada.

Conforme o site da Rádio Caçula, o homem estava tomado pela fúria durante uma crise de ciúmes e embriaguez. Ele então espalhou álcool pela casa e sobre o corpo da vítima, ameaçando acender um isqueiro. A mulher só não foi queimada porque conseguiu se molhar com uma mangueira, impedindo que o líquido inflamável causasse ferimentos graves.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou por volta das 22h20, na Avenida Jary Mercante, quando a mulher confrontou o companheiro sobre uma suposta traição. Após a discussão, o suspeito deixou a casa e foi beber. Ao retornar, já alterado, exigiu que a esposa se deitasse com ele. Diante da recusa, passou a arremessar objetos, como uma bolsa e uma máquina de costura, contra a vítima.

Em seguida, o homem pegou uma garrafa de álcool líquido, despejou o produto pela residência e sobre o corpo da mulher, anunciando que a mataria queimada. Em desespero, a vítima correu para o quintal e ligou uma mangueira, molhando-se rapidamente para impedir que o fogo se alastrasse.

A filha do casal, que estava em outro quarto com o marido, ouviu os gritos e correu para socorrer a mãe. Ao se deparar com a cena, ela entrou em luta corporal com o pai, conseguindo interromper a tentativa de agressão. O homem fugiu em uma motocicleta, tomando rumo ignorado.

Mesmo após fugir, o agressor continuou fazendo ameaças por telefone, ligando diversas vezes para o celular da filha e dizendo que voltaria para “matar as duas”.

A Polícia Militar foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais e encaminhando as vítimas para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde os fatos foram registrados. 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede do Garras, em Campo Grande
Polícia
Condenado por estupro em Roraima é preso no Aero Rancho
Corpo foi enterrado em cova rasa
Polícia
Desentendimento fez acusado matar e enterrar homem em cova rasa em Ponta Porã
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Mulher é presa por maus-tratos ao bater na filha de 8 anos com cinto em Campo Grande
Homem é morto a facadas no meio da rua em Miranda
Polícia
Homem é morto a facadas no meio da rua em Miranda
Letícia se tornaria enfermeira ao final deste ano
Polícia
Estudante atropelada e morta finalizaria curso de enfermagem este ano em Coxim
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher pede socorro em igreja após ser apedrejada por moradora de rua em Campo Grande
Trabalhadores foram resgatados da lavoura
Polícia
Até quando? Trabalhadores são resgatados de escravidão em lavoura em Nova Andradina
Jovem é preso após atirar para o alto e assustar moradores em Campo Grande
Polícia
Jovem é preso após atirar para o alto e assustar moradores em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado após negar comprar bebidas para esposa em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso morre após cair enquanto coletava enfeites de natal em Campo Grande

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'