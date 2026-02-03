Homem morre eletrocutado ao ligar bomba d'água as margens do Rio Miranda

Um homem de 53 anos morreu após sofrer um choque elétrico na manhã desta terça-feira (3), na região do Passo do Lontra, às margens do Rio Miranda, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com as informações do site Aquidauana News, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já fora da água, deitada no solo e em rigor mortis, o que indicava que a morte havia ocorrido antes da chegada do socorro.

Testemunhas então contaram que a vítima estava fazendo a ligação de uma bomba d’água na margem do rio, quando acabou sendo vítima do choque. O horário provável do acidente foi por volta das 8h.

A guarnição do Corpo de Bombeiros prestou orientações aos companheiros de trabalho da vítima, que estavam no local, e informou que a Perícia Técnica e a Polícia Civil já haviam sido acionadas para os procedimentos legais.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para o serviço funerário.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também