Homem perde moto ao ser assaltado em Ponta Porã

Homem, de 45 anos, teve a moto roubada durante um assaltado a mão armada durante a madrugada de quarta-feira (11), no bairro Vila Boa Vista, em Ponta Porã.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em uma moto Blitz 110 na rua quando foi surpreendido pelo assaltante. Armado com uma arma fogo, o autor ainda ameaçou o homem de morte.

Após pegar a moto, o autor fugiu levando também a carteira da vítima com documentos e R$ 300 em espécie.

O caso foi registrado como roubo majorado se houver violência ou ameaça exercida por emprego de arma de fogo na primeira delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

Deixe seu Comentário

Leia Também