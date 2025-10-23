Homem que invadiu casa para matar idoso é preso em Bela Vista

A Polícia Civil de Bela Vista esclareceu o assassinato de Pompílio Furtado Filho, morto a tiros na manhã do dia 23 de setembro, dentro da própria casa. O principal suspeito, apontado como o autor dos disparos, foi preso após quase um mês de investigação.

Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 10 horas, quando o atirador chegou à residência da vítima, bateu palmas no portão e perguntou sobre supostos parentes. Depois de confirmar que falava com Pompílio, sacou um revólver e atirou duas vezes. A vítima ainda tentou correr para o quintal, mas foi perseguida e baleada mais duas vezes, morrendo no local. O autor fugiu em uma motocicleta em direção à zona rural, na região do Água Doce.

Logo após o homicídio, equipes da Perícia Criminal e do Setor de Investigações começaram a coletar provas e vestígios na cena do crime. As informações levantadas levaram os investigadores até o principal suspeito.

No dia 17 de outubro, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dele. Foram encontrados roupas, um tênis e um capacete que teriam sido usados no dia do crime. Na mesma data, a Justiça decretou a prisão temporária do investigado, que já estava foragido.

Dois dias depois, em 19 de outubro, o homem foi localizado no bairro Canaã. Ao perceber a aproximação das equipes, tentou fugir, mas acabou cercado por policiais civis e militares. Ele se rendeu e foi preso, na presença do advogado.

Durante as buscas, os agentes também apreenderam um celular vinculado ao suspeito. A análise do aparelho mostrou mensagens e registros que indicam a posse de um revólver calibre .38, a mesma arma usada no crime, comprada poucos dias antes do assassinato.

O suspeito permanece preso provisoriamente, enquanto a polícia tenta descobrir se outras pessoas participaram ou mandaram executar o crime.

As investigações continuam, e a Delegacia de Bela Vista diz já ter provas materiais suficientes que apontam a participação direta do preso no homicídio.

