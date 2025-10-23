Menu
Menu Busca quinta, 23 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem que invadiu casa para matar idoso é preso em Bela Vista

A vítima ainda tentou correr para o quintal, mas foi perseguida e baleada mais duas vezes, morrendo no local

23 outubro 2025 - 18h42Brenda Assis

A Polícia Civil de Bela Vista esclareceu o assassinato de Pompílio Furtado Filho, morto a tiros na manhã do dia 23 de setembro, dentro da própria casa. O principal suspeito, apontado como o autor dos disparos, foi preso após quase um mês de investigação.

Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 10 horas, quando o atirador chegou à residência da vítima, bateu palmas no portão e perguntou sobre supostos parentes. Depois de confirmar que falava com Pompílio, sacou um revólver e atirou duas vezes. A vítima ainda tentou correr para o quintal, mas foi perseguida e baleada mais duas vezes, morrendo no local. O autor fugiu em uma motocicleta em direção à zona rural, na região do Água Doce.

Logo após o homicídio, equipes da Perícia Criminal e do Setor de Investigações começaram a coletar provas e vestígios na cena do crime. As informações levantadas levaram os investigadores até o principal suspeito.

No dia 17 de outubro, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dele. Foram encontrados roupas, um tênis e um capacete que teriam sido usados no dia do crime. Na mesma data, a Justiça decretou a prisão temporária do investigado, que já estava foragido.

Dois dias depois, em 19 de outubro, o homem foi localizado no bairro Canaã. Ao perceber a aproximação das equipes, tentou fugir, mas acabou cercado por policiais civis e militares. Ele se rendeu e foi preso, na presença do advogado.

Durante as buscas, os agentes também apreenderam um celular vinculado ao suspeito. A análise do aparelho mostrou mensagens e registros que indicam a posse de um revólver calibre .38, a mesma arma usada no crime, comprada poucos dias antes do assassinato.

O suspeito permanece preso provisoriamente, enquanto a polícia tenta descobrir se outras pessoas participaram ou mandaram executar o crime.

As investigações continuam, e a Delegacia de Bela Vista diz já ter provas materiais suficientes que apontam a participação direta do preso no homicídio.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Polícia
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Jovem morre ao tomar 'Tadalafila' antes de jogar bola com amigos
Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Após mais de 50 dias em coma, morre jovem que bebeu gin adulterado com metanol
Polícia
Após mais de 50 dias em coma, morre jovem que bebeu gin adulterado com metanol
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher trans coloca fogo na própria casa após sair nua na rua em Dourados
O suspeito foi preso momentos depois
Polícia
Assassino é preso bebendo em bar após homem a facadas durante briga em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem é esfaqueado durante role em tabacaria do Jardim Pênfigo
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Preso após briga com namorada tenta subornar PMs na Capital: 'quanto quer para me liberar?'
Drogas foram apreendidas
Polícia
PF prende dois homens e apreende 2,5 toneladas de drogas em barracão na Capital

Mais Lidas

O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital