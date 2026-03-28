Homem que morreu com golpes de tijolo em Bela Vista tinha 46 anos

Foi identificado como José Carlos Valério, de 46 anos, o homem que morreu após sofrer golpes de tijolo da própria esposa, em Bela Vista, na noite da última quinta-feira, dia 26.

A investigação da Polícia Civil aponta que a mulher agiu em legítima defesa, pois estava sofrendo agressões com socos, chutes e golpes de tijolo, além de ameaças.

A violência doméstica, inclusive, já era algo recorrente, pois a mulher em questão estava sofrendo agressões há cinco anos, embora nunca tivesse registrado boletim de ocorrência contra o companheiro.

Segundo a Polícia Civil, no momento que sofria as agressões, a mulher conseguiu pegar um tijolo e reagir contra as agressões. O homem ao ser atingido, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A mulher passou por exame de corpo de delito, que confirmou as lesões decorrentes das agressões sofridas. Duas testemunhas presenciaram o ocorrido.

Diante dos fatos apurados, a Polícia Civil concluiu que houve legítima defesa. Um inquérito foi instaurado para investigação completa do caso, e a mulher foi liberada.

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