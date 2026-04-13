Homem tranca companheira por dias, agride e acaba preso em MS

Vítima ficou incomunicável e só conseguiu escapar pedindo ajuda

13 abril 2026 - 11h35Sarah Chaves

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (12), em Campo Grande, após manter a companheira em cárcere privado e agredi-la dentro de casa. O caso foi atendido pela 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo a polícia, a vítima, que vive com o autor há cerca de cinco anos e tem um filho de dois anos com ele, ficou trancada na residência por aproximadamente três dias. Durante esse período, o homem tomou o celular dela, impedindo qualquer contato com outras pessoas, enquanto fazia uso de drogas no local.

Ainda conforme o relato, ele ameaçou matar a mulher com uma faca, dizendo que também tiraria a própria vida, e a agrediu com socos e chutes, causando hematomas e ferimentos na boca. Duas crianças estavam na casa no momento das agressões.

A vítima conseguiu fugir pela janela do quarto e pediu ajuda a um vizinho, que acionou a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram, o suspeito já havia fugido. A mulher foi levada até a Deam para registrar a ocorrência.

Durante o atendimento, a polícia recebeu a informação de que o homem havia voltado para a casa. A equipe foi até o endereço, entrou no imóvel e encontrou o suspeito, que foi preso em flagrante. Com ele, foi encontrada uma munição de calibre .38 no bolso.

O homem foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A vítima recebeu orientações sobre medidas protetivas e atendimento especializado.

