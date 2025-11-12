Menu
'Honrou a farda com coragem': PM emite nota após morte de militar em acidente em Iguatemi

Policial estava na viatura oficial quando teria colidido com um caminhão e circunstâncias serão apuradas

12 novembro 2025 - 11h54Luiz Vinicius
Cabo Cavanha morreu no acidenteCabo Cavanha morreu no acidente   (Reprodução/Facebook)

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul manifestou pesar após o falecimento do Cabo Luiz Gustavo Cavanha Romero, de 42 anos, vítima de um grave acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, dia 12, na MS-295, em Iguatemi.

Em nota divulgada, a instituição enfatizou que o militar "honrou a farda com coragem, lealdade e espírito de servir", afirmando que Cavanha era comprometido com a segurança e o bem-estar da sociedade.

"Neste momento de dor, a Corporação se une à família, aos amigos e aos irmãos de farda, compartilhando o luto e rogando a Deus que conforte e fortaleça todos os corações", completou a nota.

A dinâmica dos fatos ainda não foi detalhada, já que carece de apuração da Polícia Civil e da Polícia Científica. Contudo, imagens gravadas no local, mostram que a suspeita é de colisão envolvendo um caminhão.

Como consequência da batida, a viatura oficial capotou e parou nas margens da rodovia com as quatro rodas para cima.

