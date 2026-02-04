Menu
Polícia

Idosa de 62 anos se tranca em quarto para fugir do marido em Corumbá

Ela afirmou que o companheiro vinha apresentando comportamento agressivo nos últimos tempos

04 fevereiro 2026 - 16h41Brenda Assis
Delegacia de Atendimento à Mulher em CorumbáDelegacia de Atendimento à Mulher em Corumbá   (Diário Corumbaense)

Uma mulher de 62 anos acionou a Polícia Militar após ser ameaçada pelo marido na tarde desta terça-feira (3), no bairro Dom Bosco, em Corumbá. O caso foi atendido por uma equipe do Programa Mulher Segura (Promuse), do 6º Batalhão da PM, e é tratado como violência doméstica.

Segundo a polícia, a vítima relatou que é casada com o homem, de 46 anos, desde 2003. Ela afirmou que o companheiro vinha apresentando comportamento agressivo nos últimos tempos, principalmente quando fazia uso excessivo de bebida alcoólica, e que já havia histórico de agressões anteriores.

Ainda conforme o relato, no dia do ocorrido o homem estava bastante alterado, o que fez com que a mulher temesse ser novamente agredida. Para se proteger, ela disse que se trancou em um dos quartos da casa e acionou a Polícia Militar.

Os policiais realizaram buscas na região e localizaram o suspeito nas proximidades da residência. Ele foi abordado e levado, junto com a vítima, para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde o caso foi registrado e será investigado.

