Menu
Menu Busca quarta, 29 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Idoso de 71 anos é preso por homicídio, estelionato e ocultação de cadáver no Anache

Segundo informações da polícia, o idoso se escondia na região para evitar o cumprimento da pena

29 outubro 2025 - 18h51Brenda Assis
Sede da Depca, em Campo GrandeSede da Depca, em Campo Grande   (Divulgação/PCMS)

Um homem de 71 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (29) no bairro Jardim Anache, em Campo Grande. Ele estava foragido da Justiça e possuía uma condenação de 31 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão por uma série de crimes graves.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, após diligências que levaram à localização do condenado por volta das 8h da manhã.

Segundo informações da polícia, o idoso se escondia na região para evitar o cumprimento da pena. Entre os crimes pelos quais foi condenado estão homicídio, estelionato, uso de documento falso, falsidade ideológica, destruição e supressão de documentos e ocultação de cadáver.

A soma e a gravidade dos delitos levaram a Justiça a determinar o cumprimento da pena em regime fechado.

Após ser capturado, o homem foi levado à sede da DEPCA, onde o mandado de prisão foi formalmente cumprido. Em seguida, ele foi transferido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o prosseguimento da pena.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem acerta tiro na filha de 7 anos ao tentar matar ex-mulher em Três Lagoas
Polícia
Homem acerta tiro na filha de 7 anos ao tentar matar ex-mulher em Três Lagoas
Imagem Ilustrativa
Polícia
Aluna é esfaqueada durante briga em escola de Iguatemi
Delegacia da Mulher em Dourados
Polícia
Jovem é preso por agredir e ameaçar matar a avó em Dourados
A operação foi realizada na tarde de hoje
Polícia
VÍDEO: Operação no Carandiru fecha bar que funcionava como 'ponto de encontro' da criminalidade
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é resgatada após ser trancada em casa e agredida pelo marido no Los Angeles
Imagem Ilustrativa
Polícia
Casal é preso por maus-tratos contra criança de 4 anos no Jardim Colúmbia
Mortos na Operação Contenção / PMERJ E PCRJ -
Política
Direitos Humanos do governo Lula emite nota sobre megaoperação no Rio: "preocupação"
Drogas foram encontradas com auxílio de cão farejador
Polícia
VÍDEO: Traficantes tentam enviar drogas em micro-ondas e caixas de sabão em pó na Capital
Rodrigo Velloso Cabral, Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca -
Polícia
Governador do RJ anuncia promoção postumamente de policiais mortos em megaoperação
Bombeiros levaram a vítima até o hospital
Polícia
Mulher é encontrada ferida com golpes de faca no rosto em Ivinhema

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Gilson foi preso em flagrante pela PM no Jardim Colúmbia
Polícia
Preso por matar garota de programa no Colúmbia, era procurado por feminicídio em MT