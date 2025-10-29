Idoso de 71 anos é preso por homicídio, estelionato e ocultação de cadáver no Anache

Um homem de 71 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (29) no bairro Jardim Anache, em Campo Grande. Ele estava foragido da Justiça e possuía uma condenação de 31 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão por uma série de crimes graves.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, após diligências que levaram à localização do condenado por volta das 8h da manhã.

Segundo informações da polícia, o idoso se escondia na região para evitar o cumprimento da pena. Entre os crimes pelos quais foi condenado estão homicídio, estelionato, uso de documento falso, falsidade ideológica, destruição e supressão de documentos e ocultação de cadáver.

A soma e a gravidade dos delitos levaram a Justiça a determinar o cumprimento da pena em regime fechado.

Após ser capturado, o homem foi levado à sede da DEPCA, onde o mandado de prisão foi formalmente cumprido. Em seguida, ele foi transferido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o prosseguimento da pena.

