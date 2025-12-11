Idoso morre horas após cair em casa de repouso de Alcinópolis

Um idoso de 82 anos, identificado apenas como Antônio José, morreu na madrugada desta quinta-feira (11) após sofrer uma queda em uma casa de apoio enquanto realizava tratamento médico em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a da filha de Antônio detalhou que ele havia vindo da cidade de Alcinópolis para realizar sessões de radioterapia em razão de um linfoma de Hodgkin, ficando hospedado na Congregação Cristã do Brasil, uma casa de apoio.

Na madrugada do dia 19 de novembro, o idoso se levantou para ir ao banheiro e acabou caindo, batendo a cabeça no chão. A filha relatou que não havia sangue visível e que, a princípio, a situação parecia sem gravidade. No entanto, ao amanhecer, Antônio apresentava sinais de confusão, levando a família a acionar o Corpo de Bombeiros, que o encaminhou à unidade de socorro Alfredo Abrão.

Exames de tomografia e raio-X revelaram hemorragia craniana e o paciente foi transferido imediatamente para a Santa Casa, onde passou por cirurgia e permaneceu em coma induzido na UTI. Apesar dos esforços médicos, o idoso não resistiu e veio a óbito.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

