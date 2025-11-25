Menu
Idoso que cometeu estupro contra criança é preso em flagrante em Campo Grande

Fato foi corroborado pelas lesões corporais compatíveis apresentadas no exame de corpo de delito

25 novembro 2025 - 12h55Luiz Vinicius
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Reprodução/Internet)

Idoso, que não teve a identificação divulgada, foi preso em flagrante por policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações), em Campo Grande, nesta terça-feira, dia 24, por cometer um estupro contra uma criança, no Jardim Panamá.

Exame do corpo de delito identificou lesões corporais compatíveis com os fatos narrados pela vítima durante a denúncia, realizada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Segundo detalhes da Polícia Civil, o delegado da 7ª DP solicitaram apoio dos investigadores para localizar o suspeito.

Após diligências realizadas pelo bairro, os policiais encontraram o idoso e o conduziram para a delegacia de plantão, onde foi feito o auto de prisão em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

O preso, após o procedimento praxe, foi recolhido ao cárcere, onde permanecerá à disposição do judiciário sul-mato-grossense.

