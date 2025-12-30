Instrutor é morto a tiros por comerciante, que tira a própria vida em Sidrolândia

O instrutor Josivaldo Rodrigues da Silva, de 44 anos, foi assassinado a tiros no começo da tarde desta terça-feira, dia 30, no distrito de Quebra Coco, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi morto por um comerciante, identificado apenas como Isaías, conhecido como Buginho, que tirou a própria a vida após fugir do local e ser encontrado no acostamento de uma rodovia em um veículo.

Segundo informações do site Noticidade, o suspeito tentou fugir em direção a Dois Irmãos do Buriti, mas aparentemente desistiu da fuga e atirou na própria testa ao parar na rodovia que liga o distrito a cidade interiorana.

Antes, ele teria publicado um áudio em uma rede social, um áudio se despedindo e pedindo perdão aos amigos e filhos.

Ainda não há informações sobre a motivação para o homicídio.

A Polícia Civil, Polícia Científica e a Polícia Militar foram acionadas para a ocorrência.

