Menu
Menu Busca terça, 30 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Polícia

Instrutor é morto a tiros por comerciante, que tira a própria vida em Sidrolândia

Ainda não há informações sobre a motivação para o homicídio

30 dezembro 2025 - 17h39Luiz Vinicius
Josivaldo foi morto a tiros no distrito de Quebra CocoJosivaldo foi morto a tiros no distrito de Quebra Coco   (Babalizando MS/Noticidade)

O instrutor Josivaldo Rodrigues da Silva, de 44 anos, foi assassinado a tiros no começo da tarde desta terça-feira, dia 30, no distrito de Quebra Coco, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Ele foi morto por um comerciante, identificado apenas como Isaías, conhecido como Buginho, que tirou a própria a vida após fugir do local e ser encontrado no acostamento de uma rodovia em um veículo.

Segundo informações do site Noticidade, o suspeito tentou fugir em direção a Dois Irmãos do Buriti, mas aparentemente desistiu da fuga e atirou na própria testa ao parar na rodovia que liga o distrito a cidade interiorana.

Antes, ele teria publicado um áudio em uma rede social, um áudio se despedindo e pedindo perdão aos amigos e filhos.

Ainda não há informações sobre a motivação para o homicídio.

A Polícia Civil, Polícia Científica e a Polícia Militar foram acionadas para a ocorrência.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegado Hoffman D'Ávila
Polícia
Mais de 4,7 toneladas de drogas foram apreendidas pela Denar no segundo semestre de 2025
Operação é realizada pela Polícia Civil de São Paulo
Polícia
Operação prende 233 agressores de mulheres no estado de São Paulo
Leonardo estava há cinco meses na Ucrânia
Polícia
Ex-morador de MS morre durante combate a guerra na Ucrânia
Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
Agente do Gaeco -
Justiça
STJ nega liberdade a mulher presa na Operação Blindagem contra o PCC em MS
Vítima sobrevivente foi levada para o Hospital Regional de Aquidauana
Polícia
Com crise de ciúmes, mulher esfaqueia marido durante discussão em Aquidauana
Jairo foi morto a tiros enquanto estava no veículo
Polícia
Esposa de motorista assassinado na Vila Progresso foi avisada por garota de programa
Balneário onde ocorreu a fatalidade
Polícia
Criança que morreu em balneário de Bonito foi atingida por banco de madeira
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Militares conseguiram reverter o caso
Polícia
Bombeiros salvam criança de afogamento em rio de Corumbá

Mais Lidas

AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital
Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital
Polícia
Confronto envolvendo Batalhão de Choque deixa um morto na Capital
Jairo foi morto a tiros enquanto estava no veículo
Polícia
Esposa de motorista assassinado na Vila Progresso foi avisada por garota de programa