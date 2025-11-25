Jovem campo-grandense é ameaçado de morte por faccionado ao ser acusado de 'talaricagem'

Um jovem de 21 anos foi ameaçado de morte durante uma tentativa de extorsão por meio de mensagens e áudios enviados pelo WhatsApp, em Campo Grande. O caso foi denunciado na manhã desta terça-feira (25).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação durante a madrugada de um número com DDD 11. No entanto, viu a chamada apenas ao acordar. Já na manhã de hoje, respondeu e começou a receber áudios nos quais o autor dizia que a foto dele estaria circulando em ‘mais de 15 grupos da facção’, acusando-o de ‘talaricagem’.

No áudio, o suspeito afirmava que tentava falar com a vítima ‘para resolver’ a situação, acrescentando que ele ‘sabia como funcionava’. Em seguida, passou a exigir um pagamento de R$ 2 mil via Pix, afirmando que caso o valor fosse depositado, a suposta facção retiraria as fotos de circulação e não o procuraria mais.

O homem então enviou duas chaves Pix ao rapaz. Segundo o autor da ameaça, o valor seria uma espécie de compensação destinada à mãe de uma jovem com quem a vítima teria se relacionado.

Ainda conforme o relato, o criminoso ameaçou que o rapaz não fizesse o pagamento, integrantes do grupo criminoso iriam atrás dele e ‘haveria derramamento de sangue’.

O jovem afirmou que irá apresentar à delegacia prints e áudios da conversa para auxiliar na investigação. O caso foi registrado como extorsão para ser investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também