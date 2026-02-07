Jovem de 19 anos é encontrado morto em casa de Sidrolândia

O jovem Guilherme Batista dos Santos, de 19 anos, foi encontrado morto em uma residência no Bairro Jardim do Sul, na sexta-feira (6), em Sidrolândia. As circunstâncias da morte não foram detalhadas.

Segundo o site Noticidade, Guilherme era muito conhecido e querido na cidade e, após a notícia se espalhar, amigos e moradores usaram as redes sociais para prestar homenagens e lamentar a perda.

Em uma das mensagens, um amigo relembrou momentos de convivência no trabalho e disse que sentirá falta das brincadeiras e conversas com o jovem. Outra publicação destacou a tristeza pela morte precoce de alguém descrito como cheio de sonhos e com um futuro pela frente, manifestando solidariedade à família.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre velório e sepultamento.

A morte de Guilherme gerou comoção entre moradores de Sidrolândia, que se uniram em mensagens de apoio aos familiares neste momento de luto.

