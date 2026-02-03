Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande

Um jovem de 19 anos foi encontrado morto dentro de um carro no fim da noite de segunda-feira (2), no Núcleo Industrial, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado no banco traseiro de um veículo que estava trancado, sem as chaves no interior. A Polícia Civil foi acionada após a localização do automóvel, que pertence a uma locadora do estado de São Paulo e estava parado no bairro.

Segundo o registro, o veículo teve o rastreador acionado pela empresa, após o descumprimento de cláusulas contratuais que proibiam a saída do estado de São Paulo e a aproximação de regiões de fronteira. Um funcionário da locadora foi até o local indicado pelo sistema e, ao encontrar o carro trancado, chamou um chaveiro. Após a abertura, o corpo do jovem foi encontrado já sem sinais vitais.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) preservou a área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Científica. Conforme os peritos, o corpo apresentava rigidez cadavérica e não havia marcas aparentes de violência externa. Ainda assim, devido à idade da vítima e às circunstâncias em que o corpo foi encontrado, a autoridade policial determinou o encaminhamento ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

Como o jovem não portava documentos, além do exame necroscópico, também foi solicitado o exame necropapilar, que deve auxiliar na identificação formal da vítima e na apuração da causa da morte.

Testemunhas relataram à polícia que horas antes viram um homem e uma mulher próximos ao veículo, mas que ambos deixaram o local e não retornaram. Não há câmeras de monitoramento na região que possam ajudar na investigação.

O carro foi apreendido e encaminhado ao pátio da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como morte por causa indeterminada.

