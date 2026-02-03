Menu
Polícia

Jovem é preso por bater na namorada de 17 anos em Rio Verde

O caso acotneceu na noite de segunda-feira

03 fevereiro 2026 - 18h11Brenda Assis

Um adolescente de 18 anos foi preso depois de agredir a companheira, de 18 anos, durante uma briga ocorrida nesta segunda-feira (2), na cidade de Rio Verde.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada após um enfermeiro do hospital local informar a entrada da vítima com sinais de violência doméstica. Ao chegar à unidade de saúde, os policiais conversaram com a jovem, que relatou ter sido agredida pelo convivente na noite anterior.

A vítima contou para os policiais que foi atingida com chutes e sofreu mordidas nas costas. Ela também apresentou cortes no braço esquerdo, causados por cacos de vidro. As lesões eram visíveis no momento do atendimento.

Com as informações, a equipe seguiu até a residência do suspeito e conseguiu localizá-lo em uma casa vizinha. O jovem foi abordado, detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

