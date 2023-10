Mãe ataca filho a madeirada e alega que 'ele não ajuda em nada' no Tiradentes

Na noite desta quinta-feira (12), mulher, de 54 anos, atacou o próprio filho, de 31 anos, com golpes de madeira em sua residência, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Mesmo com sinais de embriaguez, a suspeita alegou que a vítima "não ajuda em nada e só quer dinheiro".

A Polícia Militar esteve pelo local e conversou com o rapaz, que explicou que os golpes desferidos pela sua mãe atingiram sua cabeça e sua perna, além dela arremessar objetos em sua direção.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, o filho afirmou que mora na residência e que tem uma conveniência em sociedade com a mãe no mesmo terreno, porém, ele disse que a mulher não o aceita mais no imóvel.

A vítima autorizou a entrada dos militares na residência, mas a mulher ficou furiosa e não quis conversar com a guarnição, mas aceitando ir para a delegacia.

As partes foram levadas para a delegacia de plantão, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e o objeto usado nas agressões não foi encontrado.

