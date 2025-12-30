Mais de 4,7 toneladas de drogas foram apreendidas pela Denar no segundo semestre de 2025

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), retirou de circulação mais de 4,7 toneladas de drogas durante o segundo semestre de 2025. As ações ocorreram em Campo Grande, Sidrolândia, Ponta Porã, Corumbá, Dourados e Miranda.

Foram apreendidos: 3.727,782 kg de maconha, 964,352 kg de cocaína, 21,956 kg de skunk, 8,696 kg de haxixe marroquino, 326 comprimidos de ecstasy, 158 micropontos de LSD e um pé de maconha. Além das drogas, foram apreendidos R$ 13.802,00 em espécie, quatro armas de fogo, 112 munições e 11 veículos, incluindo uma motocicleta e uma camionete roubadas.

No período, 22 pessoas foram presas em flagrante, e 26 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão foram cumpridos. O prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$ 80,6 milhões.

Segundo o delegado Hoffman D’Ávila, os resultados refletem a atuação contínua da DENAR, com operações integradas, foco na repressão ao tráfico e na desarticulação de organizações criminosas, especialmente em regiões de fronteira e corredores logísticos.

