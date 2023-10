Motorista bêbado causa acidente e se envolve em briga na Av. Gunter Hans

O motorista de um Renault Symbol, identificado como Valdevino de 57 anos, causou um acidente na noite de ontem (12), que envolveu outros dois veículos no cruzamento da Av. Gunter Hans com a Conde de Boa Vista, no Aero Rancho.

Conforme o boletim policial, uma viatura da Guarda Civil Metropolitana foi acionada para atender o acidente e uma possível briga no local.

Ao chegarem ao local dos fatos, encontraram o motorista do Renault, Avelino, com sinais de embriaguez, ele teria atravessado a Av. Gunter Hans e batido num veículo Gol, logo após, um motociclista que não viu a sinalização do acidente, acabou colidindo com a traseira do Gol.

Com o impacto, o motociclista sofreu uma queda e foi socorrido por populares e posteriormente pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado a uma unidade de saúde.

O motorista do Gol não teve ferimentos graves e permaneceu no local acompanhando a perícia do acidente, feita pela equipe do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito do Mato Grosso do Sul (Bptran).

Já o motorista do Renault que causou o acidente inicial, passou pelo teste do bafômetro que constatou a embriaguez do condutor no momento da batida, ele tinha ferimentos no rosto, resultado de vias de fato com os outros envolvidos do acidente. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o boletim foi registrado por condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

