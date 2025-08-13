Menu
Polícia

Mulher é encontrada morta em barranco do Córrego Anhanduizinho, em Campo Grande

Ela estava deitada em uma cama e a suspeita é que tenha falecido de causas naturais

13 agosto 2025 - 19h54
Córrego AnhanduizinhoCórrego Anhanduizinho   (Foto: Google Maps)

Uma jovem, de 26 anos, foi encontrada morta em um barranco localizado às margens do Córrego Anhanduizinho, próximo à Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, durante a manhã desta quarta-feira (13).

Conforme o registro policial, as equipes da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol foram acionadas para anteder um caso de achado de cadáver. Ao chegar no endereço indicado, encontraram o local sendo isolado pela Polícia Militar.

A mulher, possivelmente usuária de drogas, estava deitada em uma cama e não tinha sinais de violência pelo corpo.

Durante conversa pela região, os policiais descobriram que o corpo da vítima foi encontrado por um usuário de drogas, que frequenta o local para consumir entorpecentes. O caso foi registrado como morte natural na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitáiro) Cepol e será investigado. 

