Mulher é espancada pelo marido e se esconde em rodovia de Bataguassu

Uma mulher de 59 anos foi agredida pelo marido na madrugada desta terça-feira (9), em um sítio localizado às margens da BR-267, próximo ao km 33, em Bataguassu. Ela foi achada andando sozinha pela rodovia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que retornava da cidade de Brasilândia quando encontrou o esposo, de 39 anos, aparentemente sob efeito de drogas. Sem motivos esclarecidos, os dois começaram uma discussão que evoluiu rapidamente para agressões físicas.

Ainda segundo a mulher, o companheiro teria puxado seu braço pela porta e começado a torcê-lo, com a intenção de quebrá-lo. Conforme a ocorrência, a vítima conseguiu se soltar ao torcer o braço do marido, mas passou a receber socos na região do peito em seguida.

A mulher apresentava escoriações no antebraço direito quando foi encontrada pela equipe policial às margens da rodovia. Ela informou que o suspeito continuava na residência onde o casal mora, em um sítio nas proximidades.

Os policiais foram até o imóvel indicado e localizaram o suspeito. Ao ser abordado, ele negou as agressões e afirmou que houve apenas uma discussão, alegando que teria sido a esposa quem o agrediu. A equipe, no entanto, constatou que o homem não apresentava sinais aparentes de lesões.

Diante da denúncia e das lesões apresentadas pela vítima, os dois foram encaminhados à Delegacia de Atendimento à Mulher de Bataguassu, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

