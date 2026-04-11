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Mulher é presa em Campo Grande suspeita de tentar envenenar ex-companheiro

Questionada, a suspeita negou ter colocado qualquer substância no alimento ou bebida do homem

11 abril 2026 - 16h50Vinícius Santos
Foto: Ilustrativa Foto: Ilustrativa  

Uma mulher foi presa na noite de sexta-feira (10), em Campo Grande, suspeita de tentar envenenar um homem com quem mantinha um relacionamento amoroso. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar no bairro Residencial Estrela Park.

Conforme o registro policial, a guarnição da PM foi acionada para atender uma suposta ocorrência de tentativa de homicídio. No local, um homem de 55 anos relatou aos militares que mantinha um relacionamento amoroso com a suspeita e que o casal teria se desentendido em data anterior, fato que teria levado à separação.

Ainda segundo o relato da vítima, a mulher teria retornado ao imóvel e substituído o refrigerante que estava em uma garrafa na geladeira por uma substância que ele suspeita se tratar de veneno. O homem afirmou acreditar que a ex-companheira teria a intenção de matá-lo.

Durante a verificação no local, os policiais apreenderam uma garrafa PET de um litro contendo um líquido esbranquiçado e também um frasco de carrapaticida, que foi entregue à guarnição.

Questionada, a suspeita negou ter colocado qualquer substância no alimento ou bebida do homem. Diante da situação, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

O homem relatou ainda que a substância teria sido colocada na geladeira na manhã do dia 10, mas só acionou a Polícia Militar na noite do dia 11, em razão de compromissos de trabalho.

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