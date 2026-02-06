Menu
Polícia

Mulher é presa em flagrante por tortura contra criança de 4 anos em Rio Verde

Ela não é mãe da vítima e assumiu os cuidados após receber a criança devido à situação familiar dos pais

06 fevereiro 2026 - 09h39Luiz Vinicius
Caso está sendo investigado pela Polícia CivilCaso está sendo investigado pela Polícia Civil   (Rio Verde MS)

Mulher, de 51 anos, foi presa em flagrante pelos crimes de tortura e continuará sendo investigada por possíveis outros delitos contra uma criança, de 4 anos, resgatada com hematomas e sinais de abuso sexual em Rio Verde - a 210 quilômetros de Campo Grande.

O episódio foi descoberto nesta quinta-feira, dia 5, após uma denúncia realizada pelo Conselho Tutelar com auxílio de moradores, que desconfiaram dos gritos e pedido de socorro da vítima.

Segundo o site Rio Verde News, a prisão foi mantida em razão da gravidade dos fatos. Ela já havia sido encaminhada para a delegacia e alegou que não era a mãe da vítima e que assumiu os cuidados após receber a criança devido à situação familiar dos pais.

A criança foi encaminhada para uma unidade hospitalar, onde a equipe médica identificou lesões antigas e recentes, além de fortes indícios compatíveis com possível violência sexual, o que agravou ainda mais o quadro clínico da vítima.

Em relação à apuração de outros possíveis crimes, a Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento. Declarações já foram colhidas e novos exames ainda serão realizados, podendo confirmar outras formas de violência sofridas pela criança.

