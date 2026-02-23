Menu
Mulher é vítima de tentativa de feminicídio e suspeito é preso em Rio Verde

A vítima apresentava lesões na região do ombro e chegou a ficar com a perna presa em uma fossa por tentar fugir do agressor

23 fevereiro 2026 - 19h11Luiz Vinicius
Prisão foi feita pela Polícia MilitarPrisão foi feita pela Polícia Militar   (Rio Verde News)

Mulher, de 33 anos, foi vítima de tentativa de feminicídio durante a madrugada desta segunda-feira, dia 23, em uma área rural de Rio Verde de Mato Grosso, a 210 quilômetros de Campo Grande. O suspeito, de 21 anos, foi preso em flagrante pelo crime por uma equipe da Polícia Militar.

A vítima apresentava lesões na região do ombro e foi encaminhada para o Hospital Geral Paulino Alves da Cunha para atendimento médico.

Segundo informações do portal Rio Verde News, o suspeito atraiu a vítima sob o argumento de que o pai dele estaria discutindo com a filha da mulher, mas quando ela percebeu que não havia nada de errado, foi atacada com um objeto chamado 'cravador'.

Familiares interviram na situação e, quando a mulher saiu para buscar a filha, de 6 anos, foi cercada pelo suspeito, que portava uma faca e realizava diversas ameaças. Ela, ainda na tentativa de fuga, caiu em uma fossa, onde ficou com a perna presa.

Após ser socorrida e passar por exame de corpo de delito, a Polícia Militar realizou diligências na propriedade rural onde os fatos ocorreram. O suspeito foi localizado, apresentava sinais de exaltação e odor etílico, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao hospital para exame de corpo de delito.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde.

