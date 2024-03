Homem, de 61 anos, foi preso por importunação sexual na cidade de Rio Verde de Mato Grosso, localizada no extremo norte de Mato Grosso do Sul, durante a manhã de quinta-feira (23).

Conforme as informações policiais, duas mulheres foram até a delegacia relatando ter sido alvo do autor enquanto iam para o trabalho. Em seus relatos, elas detalharam que o homem as abordavam com frases impróprias, como: “Você é muito gostosa, vamos para minha casa” e “Oh, delícia, vamos para casa”.

Em uma ocasião, uma das vítimas teve que evitar um contato físico inadequado por parte do agressor. Com base nos relatos das vítimas e nas provas coletadas, uma operação foi montada para prender o homem em flagrante.

A equipe policial permaneceu nas proximidades do local indicado pelas vítimas e, ao encontrar uma delas a caminho do trabalho, ele novamente proferiu palavras que caracterizavam o delito.

Ao avistar os policiais civis, o autor tentou fugir, mas foi capturado. Ele foi conduzido para a delegacia, onde foi formalizada a prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual.

