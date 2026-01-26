Operação da PF tenta coibir contrabando de cigarros em Campo Grande

Pela manhã desta segunda-feira, dia 26, a Polícia Federal deu início a Operação Red-Haired para tentar coibir as práticas de contrabando de cigarros em Campo Grande.
Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em um local da cidade, que não foi informado até o momento.
Segundo a nota emitida, a corporação investigação teve início a partir do aprofundamento investigativo de uma prisão em flagrante na qual um indivíduo foi autuado pela prática de contrabando de cigarros.
O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Justiça Federal.
