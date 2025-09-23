Operação desarticula célula do PCC em MS voltada ao tráfico internacional de drogas

A FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) fez mais uma ofensiva contra o PCC (Primeiro Comando da Capital) para desarticular os esquemas de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A operação 'Vila do Conde' respinga em uma célula criada em Mato Grosso do Sul.

A ação policial, no entanto, está sendo realizada em vários estados. Segundo a Polícia Federal, estão sendo cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.

As investigações referente a essa ofensiva começaram em fevereiro de 2021, quando naquela época, foi apreendida 458 quilos de cocaína acondicionados em meio a uma carga de quartzo, no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará. O destino do ilícito era o Porto de Rotterdam, na Holanda.

A operação policial identificou os membros da organização criminosa transnacional, bem como toda a estrutura logística montada para escoar a produção de cocaína para a Europa.

Ademais, o trabalho investigativo desvendou toda a logística empresarial voltada à lavagem dos ganhos ilícitos, envolvendo empresas fictícias e investimentos em segmentos formais do mercado, como restaurantes e prestadores de serviços diversos.

Principal alvo - Alexandre Constantino Furtado, presidente da escola de samba Império da Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, é o principal alvo dessa operação.

As investigações apontaram que ele pertence ao PCC. Dos 11 locais na capital paulista, alvo de mandado de busca, dois são na escola de samba Império de Casa Verde.

A operação também prevê o sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores até o limite de R$ 291,5 milhões.

