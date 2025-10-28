Pane na Oi deixa 190 e 193 fora do ar; veja os telefones alternativos

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) informou que, desde as 7h20 desta terça-feira (28), os números de emergência 193 (Corpo de Bombeiros Militar) e 190 (Polícia Militar) estão temporariamente fora do ar devido à instabilidade técnica na rede da operadora Oi.

A operadora já foi formalmente comunicada, e chamados técnicos foram abertos para a imediata solução do problema. A previsão é que os serviços sejam restabelecidos até as 12h40 desta terça-feira. Enquanto os números 190 e 193 não voltam a funcionar, a população pode acionar as forças de segurança pelos seguintes contatos alternativos:

Corpo de Bombeiros Militar:

- (67) 99987-9034

- (67) 99948-7570

Polícia Militar:

- (67) 99216-8069 (Claro)

- (67) 99653-6240 (Vivo)

- (67) 99648-8928 (Vivo)

- (67) 99216-9833 (Claro)

- (67) 99648-4264 (Vivo)

- (67) 99219-7344 (Claro)

- (67) 99691-0190 (Vivo)

A Sejusp reforça que todas as viaturas da Polícia Militar permanecem em ronda ostensiva pelas ruas, garantindo a segurança da população e o pronto atendimento às ocorrências.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também