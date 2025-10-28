Menu
Menu Busca terça, 28 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Pane na Oi deixa 190 e 193 fora do ar; veja os telefones alternativos

Sejusp informa indisponibilidade temporária nesta terça-feira; a operadora já foi acionada para providências

28 outubro 2025 - 10h12Vinícius Santos
Centro Integrado de Operações Policiais CIOPS - Centro Integrado de Operações Policiais CIOPS -   (Foto: Assecom/PMMS)

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) informou que, desde as 7h20 desta terça-feira (28), os números de emergência 193 (Corpo de Bombeiros Militar) e 190 (Polícia Militar) estão temporariamente fora do ar devido à instabilidade técnica na rede da operadora Oi.

A operadora já foi formalmente comunicada, e chamados técnicos foram abertos para a imediata solução do problema. A previsão é que os serviços sejam restabelecidos até as 12h40 desta terça-feira. Enquanto os números 190 e 193 não voltam a funcionar, a população pode acionar as forças de segurança pelos seguintes contatos alternativos:

Corpo de Bombeiros Militar:

- (67) 99987-9034

- (67) 99948-7570

Polícia Militar:

- (67) 99216-8069 (Claro)

- (67) 99653-6240 (Vivo)

- (67) 99648-8928 (Vivo)

- (67) 99216-9833 (Claro)

- (67) 99648-4264 (Vivo)

- (67) 99219-7344 (Claro)

- (67) 99691-0190 (Vivo)

A Sejusp reforça que todas as viaturas da Polícia Militar permanecem em ronda ostensiva pelas ruas, garantindo a segurança da população e o pronto atendimento às ocorrências.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

O encontro com a garota de programa nunca existiu
Polícia
Homem paga R$ 1,3 mil a 'cafetão' após não ir a encontro com garota de programa
Mulher fica ferida e com queimaduras graves após fogareiro explodir em Aquidauana (vídeo)
Polícia
Mulher fica ferida e com queimaduras graves após fogareiro explodir em Aquidauana (vídeo)
Depac Centro
Polícia
Gerente de banco tem nome usado por bandidos para aplicar golpes em Campo Grande
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o presidente Lula -
Política
Projeto "antifacção" do governo Lula endurece punições contra o crime organizado
Criança de 1 ano é socorrida após tomar água sanitária em Corumbá
Polícia
Criança de 1 ano é socorrida após tomar água sanitária em Corumbá
Polícia divulgou o cartaz do suspeito
Polícia
Polícia divulga cartaz de homem que tentou matar desafeto em distrito de Ponta Porã
Indivíduo foi encaminhado para a Deam
Polícia
Procurado por estupro de vulnerável, jovem de 21 anos é preso em Campo Grande
Policiais -
Polícia
Polícia não pode abordar motorista apenas porque veículo está mal conservado, diz STJ
Caso foi parar na delegacia da mulher em Nova Andradina
Polícia
Pintor que invadiu casa e abusou de mulher é encontrado pela polícia em Nova Andradina
Onze pessoas são envenenadas ao tomar refrigerante adulterado em festa de empresa
Polícia
Onze pessoas são envenenadas ao tomar refrigerante adulterado em festa de empresa

Mais Lidas

Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer