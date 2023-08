Para pagar dívida, caminhoneiro esconde maconha em carga de milho em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carreta durante abordagem na BR-267 em Bataguassu. Em meio a carga de milho que era transportado no veículo foram encontrados tabletes de maconha.

O condutor da carreta alegou ser dependete químico e que possuia dívidas de drogas com traficantes e para quitar a dívida, teria aceitado realizar o transporte da droga da cidade de Amambai até Jacarezinho, no interior paulista.

Depois que os policiais rodoviários federais tiraram a carga de milho, a quantidade de entorpecente foi avaliada em 5.600 quilos, quase 6 toneladas.



A droga, carreta e traficante foram encaminhados para a Polícia Civil de Bataguassu.



