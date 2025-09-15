Menu
Polícia

Para se vingar após ser impedido de furtar fios, ladrão ateia fogo em casa da Capital

Ele foi preso ao ser reconhecido pelos moradores do imóvel

15 setembro 2025 - 19h21Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Homem, de 44 anos, foi preso após atear fogo em uma vila de casas localizada na Rua Rio Dourados, região do Bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite de domingo (14).

Conforme o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o endereço por volta das 23h. Ao chegar no local, enquanto fazia o combate às chamas, os militares foram informados que o suspeito de atear fogo era um homem que estava acompanhando o serviço da guarnição.

Diante da situação, os bombeiros detiveram o homem até a chegada da Polícia Militar. Ao ser informado que seria encaminhado para a delegacia, ele começou a reagir à prisão, sendo contido pelos policiais e algemado.

Testemunhas contaram ainda que o suspeito agiu de maneira proposital para se vingar dos moradores, já que há uma semana não teria conseguido furtar alguns fios no conjunto de casas.

Diante da situação, o caso foi registrado como incêndio na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado. 

