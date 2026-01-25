Menu
Menu Busca domingo, 25 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Pedestre morre ao ser atropelado por caminhonete em Dourados

O condutor detalhou que tentou desviar da vítima, mas não teve sucesso

25 janeiro 2026 - 12h11Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de ontemO acidente aconteceu na noite de ontem   (Reprodução/Dourados News )

Jean Pierri Ribeiro Queiroz, de 34 anos, morreu após ser atropelado por uma caminhonete na noite deste sábado (24), na BR-163, em Dourados.

Conforme informações do site Dourados News, o atropelamento ocorreu quando Jean estava no meio da pista. O veículo envolvido é uma caminhonete conduzida por um homem de 43 anos, que permaneceu no local após o acidente para prestar esclarecimentos às autoridades.

Em depoimento, o motorista relatou que tentou desviar ao perceber a presença do pedestre na rodovia, mas não conseguiu evitar a colisão. Jean Pierri não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Rodoviária Federal e a perícia técnica foram acionadas para realizar os procedimentos de praxe e apurar as circunstâncias do atropelamento. Após os levantamentos, o caso foi encaminhado à Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar. As investigações seguem para esclarecer a dinâmica do acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito foi preso em flagrante
Polícia
Após feminicídio, prefeito de Corumbá divulga nota de repúdio
Morre homem resgatado após ficar preso embaixo de carro em MG
Polícia
Morre homem resgatado após ficar preso embaixo de carro em MG
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Acidente deixa duas pessoas feridas em avenida de Aquidauana
O crime aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Jovem é preso por estuprar adolescente de 14 anos em Nova Andradina
O crime aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Homem sorri enquanto mata ex-mulher a pauladas em Corumbá
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Polícia
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
O acidente aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Acidente em Rio Verde deixa duas pessoas mortas na MS-423
Ilustrativa
Polícia
Jovem é esfaqueado 'do nada' durante festa na Vila Marli
Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
Homem foi assassinado por ciúmes com várias facadas no pescoço no Iracy Coelho
Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado