Pedestre morre ao ser atropelado por caminhonete em Dourados

Jean Pierri Ribeiro Queiroz, de 34 anos, morreu após ser atropelado por uma caminhonete na noite deste sábado (24), na BR-163, em Dourados.
Conforme informações do site Dourados News, o atropelamento ocorreu quando Jean estava no meio da pista. O veículo envolvido é uma caminhonete conduzida por um homem de 43 anos, que permaneceu no local após o acidente para prestar esclarecimentos às autoridades.
Em depoimento, o motorista relatou que tentou desviar ao perceber a presença do pedestre na rodovia, mas não conseguiu evitar a colisão. Jean Pierri não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
A Polícia Rodoviária Federal e a perícia técnica foram acionadas para realizar os procedimentos de praxe e apurar as circunstâncias do atropelamento. Após os levantamentos, o caso foi encaminhado à Polícia Civil.
A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar. As investigações seguem para esclarecer a dinâmica do acidente.