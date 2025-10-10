Menu
Polícia

Pela 4ª vez, PM fecha a mesma boca de fumo na região norte de Campo Grande

Dessa vez, uma mulher, de 47 anos, foi presa em flagrante por uma equipe da Polícia Militar

10 outubro 2025 - 09h54Vinicius Santos
Entorpecentes apreendidos na ação policialEntorpecentes apreendidos na ação policial   (Divulgação/PMMS)

Uma mulher de 47 anos foi presa em flagrante na noite de quinta-feira (9), após a Polícia Militar estourar pela quarta vez o mesmo ponto de tráfico de drogas, localizado na rua Antoninho Zandomenighi, no bairro Coronel Antonino, região norte de Campo Grande.

A ação foi realizada pela Força Tática da 11ª CIPM, que já havia atendido denúncias anteriores sobre o mesmo endereço. Segundo o boletim de ocorrência, a casa é alvo constante de denúncias anônimas sobre tráfico de drogas e, mesmo após outras ofensivas, continuava funcionando como ponto de venda de entorpecentes.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram um homem saindo do local em atitude suspeita. Ele foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado. O suspeito, no entanto, admitiu ser usuário de drogas e confirmou que havia saído da residência onde o tráfico ocorria.

Enquanto isso, outro homem que estava dentro do imóvel deixou cair um tablete de maconha e fugiu pelos fundos, pulando muros de casas vizinhas ao perceber a presença da viatura. Os militares então entraram na casa, onde encontraram a mulher, que se apresentou como proprietária.

Na revista, foram localizados R$ 50 em dinheiro, além de um tablete e dez porções de maconha, duas balanças de precisão, uma máquina de cartão, um caderno com anotações suspeitas, U$ 51, R$ 16 em moedas e um anel de procedência não comprovada. No quintal, os policiais ainda encontraram enterrados outros oito tabletes de maconha.

A suspeita negou ser a dona da droga e afirmou que dois primos também moravam no local, sendo um deles o homem que fugiu pelos fundos. No entanto, ela não soube informar a identificação nem o paradeiro deles, o que levantou a suspeita de que estivesse tentando encobrir os verdadeiros envolvidos.

Diante das evidências, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada para o Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada). Já todo o material apreendido foi levado para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

O caso segue em investigação, e a mulher deve passar por audiência de custódia nas próximas horas.

