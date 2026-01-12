Menu
PF apreende grande quantidade de contrabando em residência de Mundo Novo

Todo o material apreendido foi encaminhado à Receita Federal, e um veículo também foi recolhido

12 janeiro 2026 - 12h51Vinícius Santos
Itens apreendidos - Foto: Polícia FederalItens apreendidos - Foto: Polícia Federal  

Ação conjunta da Polícia Federal em Naviraí resultou, na sexta-feira (9/1), na apreensão de diversos volumes de mercadorias de origem estrangeira, sem a devida documentação fiscal, em uma residência no município de Mundo Novo. 

A operação contou com o apoio de policiais da PF de Naviraí e de Guaíra/PR, e a ocorrência foi divulgada hoje (12/1). Entre os itens apreendidos estão oito volumes de caixas de som, seis volumes de bebidas alcoólicas, 21 volumes de dispositivos eletrônicos do tipo “pods”.

Além desses itens, foram apreendidos 19 volumes com outros aparelhos eletrônicos e celulares, assim como o veículo utilizado no transporte das mercadorias. Até o momento, não há informações sobre prisões, e o caso segue sob investigação.

