Duas pessoas, um motociclista e um ciclista, ficaram feridas em decorrência de um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira, dia 31, na Avenida Ministro João Arinos, em Campo Grande.

O acidente envolvendo a bicicleta e a motocicleta aconteceu a poucos metros do viaduto, na pista em direção ao bairro Jardim Noroeste.

Informações apuradas pela reportagem apontam que o ciclista apresentava lesões na cabeça. Já o motociclista ficou caído às margens da pista aguardando atendimento.

Até o momento, no entanto, não foram relatadas as causas que levaram a colisão entre as duas pessoas.

O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos e encaminhou as vítimas para unidades de saúde.

A Polícia Militar de Trânsito ficou responsável pelo local e pelo levantamento de informações a respeito do acidente.

* Colaborou com as informações o portal Nova Lima News