Trânsito
Motociclista é arremessado em colisão com ciclista na Av. Ministro João Arinos
Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos e encaminhou as vítimas para unidades de saúde
Duas pessoas, um motociclista e um ciclista, ficaram feridas em decorrência de um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira, dia 31, na Avenida Ministro João Arinos, em Campo Grande.
O acidente envolvendo a bicicleta e a motocicleta aconteceu a poucos metros do viaduto, na pista em direção ao bairro Jardim Noroeste.
Informações apuradas pela reportagem apontam que o ciclista apresentava lesões na cabeça. Já o motociclista ficou caído às margens da pista aguardando atendimento.
Até o momento, no entanto, não foram relatadas as causas que levaram a colisão entre as duas pessoas.
O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos e encaminhou as vítimas para unidades de saúde.
A Polícia Militar de Trânsito ficou responsável pelo local e pelo levantamento de informações a respeito do acidente.
* Colaborou com as informações o portal Nova Lima News