Polícia

PF deflagra a Operação Naphtos contra uso irregular de substâncias químicas

A ação, ocorrida em Ponta Porã contou com o apoio de fiscais da Agência Nacional do Petróleo

21 janeiro 2026 - 18h38Luiz Vinicius
Operação da PF vistoriou caminhões-tanquesOperação da PF vistoriou caminhões-tanques   (Divulgação/PF)

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira, dia 21, a Operação Naphtos, com o objetivo de combater empresas suspeitas de utilizar estruturas de fachada para o manuseio irregular de substâncias químicas. 

A ação contou com o apoio de fiscais da ANP (Agência Nacional do Petróleo), e ocorreu em Ponta Porã. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e a suspensão de atividades ilegais.

A ação contou com o apoio de fiscais da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e visa prevenir práticas ilícitas, proteger o consumidor e fortalecer a coleta de provas para o aprofundamento das investigações. As apurações seguem em andamento, sob sigilo.

A investigação foi iniciada com a apreensão de caminhõestanque, que transportavam líquido transparente identificado como NAFTA, comumente empregada na adulteração de combustíveis. 

A substância apreendida estava em desacordo com as notas fiscais. Há indícios de que o líquido era carregado e armazenado clandestinamente em imóveis ligados às empresas investigadas.

