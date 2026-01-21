PF deflagra a Operação Naphtos contra uso irregular de substâncias químicas

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira, dia 21, a Operação Naphtos, com o objetivo de combater empresas suspeitas de utilizar estruturas de fachada para o manuseio irregular de substâncias químicas.

A ação contou com o apoio de fiscais da ANP (Agência Nacional do Petróleo), e ocorreu em Ponta Porã. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e a suspensão de atividades ilegais.

A ação contou com o apoio de fiscais da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e visa prevenir práticas ilícitas, proteger o consumidor e fortalecer a coleta de provas para o aprofundamento das investigações. As apurações seguem em andamento, sob sigilo.

A investigação foi iniciada com a apreensão de caminhõestanque, que transportavam líquido transparente identificado como NAFTA, comumente empregada na adulteração de combustíveis.

A substância apreendida estava em desacordo com as notas fiscais. Há indícios de que o líquido era carregado e armazenado clandestinamente em imóveis ligados às empresas investigadas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também