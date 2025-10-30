PF volta a caçar abusadores de menores na internet em Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal voltou a montar uma ofensiva contra abusadores e pedófilos na internet em Mato Grosso do Sul, através da operação Escudo de São Miguel, deflagrada nesta quinta-feira, dia 30 de outubro.

Em decorrência da operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no município de Três Lagoas. Porém, durante a ação, uma pessoa foi presa em flagrante pelos agentes.

Segundo a PF, a prisão se motivou em razão da pessoa estar armazenando cenas de abuso sexual infantojuvenil em seus dispositivos eletrônicos, os quais foram apreendidos e serão submetidos à perícia.

"A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção", diz a nota da instituição.

